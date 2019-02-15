«Брюгге» одолел «РБ Зальцбург» в первом матче 1/16 финала ЛЕ

Брюссель, , 00:54 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Брюгге» и «Ред Булл Зальцбург» на стадионе «Ян Брейдел» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой хозяев.

Первый мяч на 17-й минуте забил опытный австрийский полузащитник Златко Юнузович после передачи Андреаса Ульмера — 0:1. На экваторе второго тайма Стефано Денсвил вернул бельгийскую команду в игру — 1:1. Через 17 минут Весли Мораеш впервые вывел «Брюгге» вперед — 2:1.

Статистика матча («Брюгге"/"РБ Зальцбург»)

Удары 8/6

Удары в створ ворот 5/5

Процент владения мячом 52%/48%

Нарушения правил 8/10

Поданные угловые 6/7

Стартовые составы команд на матч:

«Брюгге»: Хорват, Амрабат, Денсвил, Мехеле, Ванакен, Клоос, Вормер, Ритс, Деннис, Мораеш, Шрейверс.

«РБ Зальцбург»: Вальке, Рамальо, Ульмер, Ляйнер, Понграчич, Самассеку, Вулф, Юнузович, Шлагер, Дабур, Гульбрандсен.

Главный арбитр матча: Георги Кабаков.

Желтые карточки: Шлагер — 39, Вормер — 40, Ванакен — 44, Рамальо — 55, Ульмер — 62, Ляйнер — 84, Мораеш — 84.

Голы: Юнузович 17 — 0:1, Денсвил 64 — 1:1, Мораеш 81 — 2:1.