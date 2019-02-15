«Виктория» одержала волевую победу над «Динамо»

Прага, 15 февраля 2019, 00:53 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Виктория Плзень» и «Динамо Загреб» на стадионе «Дусан Арена» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой команды из Пльзени.
На 41-й минуте 24-летний испанский фланговый полузащитник Дани Ольмо отличился забитым мячом после передачи Бруно Петковича — 0:1. В дебюте второй половины Людек Перница восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча Роман Прохазка впервые вывел хозяев вперед — 2:1.
Статистика матча («Виктория"/"Динамо»)
Удары 5/7
Удары в створ ворот 2/2
Процент владения мячом 53%/47%
Нарушения правил 17/8
Поданные угловые 7/3
Стартовые составы команд на матч:
«Виктория»: Козачик, Губник, Коваржик, Гавель, Перницап, Кайамба, Горжава, Грошовски, Чермак, Мозес, Биугуел.
«Динамо»: Ливакович, Леовац, Теофиль-Катрин, Стоянович, Дилавер, Адеми, Ольмо, Гояк, Шитум, Петкович, Оршич.
Главный арбитр матча: Сердар Гезюбююк.
Желтые карточки: Губник — 10, Стоянович — 28, Прохазка — 67, Леовац — 72, Коваржик — 88.
Голы: Ольмо 41 — 0:1, Перница 54 — 1:1, Прохазка 83 — 2:1.