«Виктория» одержала волевую победу над «Динамо»

Прага, , 00:53 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Виктория Плзень» и «Динамо Загреб» на стадионе «Дусан Арена» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой команды из Пльзени.

На 41-й минуте 24-летний испанский фланговый полузащитник Дани Ольмо отличился забитым мячом после передачи Бруно Петковича — 0:1. В дебюте второй половины Людек Перница восстановил равновесие в счете — 1:1. В конце матча Роман Прохазка впервые вывел хозяев вперед — 2:1.

Статистика матча («Виктория"/"Динамо»)

Удары 5/7

Удары в створ ворот 2/2

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 17/8

Поданные угловые 7/3

Стартовые составы команд на матч:

«Виктория»: Козачик, Губник, Коваржик, Гавель, Перницап, Кайамба, Горжава, Грошовски, Чермак, Мозес, Биугуел.

«Динамо»: Ливакович, Леовац, Теофиль-Катрин, Стоянович, Дилавер, Адеми, Ольмо, Гояк, Шитум, Петкович, Оршич.

Главный арбитр матча: Сердар Гезюбююк.

Желтые карточки: Губник — 10, Стоянович — 28, Прохазка — 67, Леовац — 72, Коваржик — 88.

Голы: Ольмо 41 — 0:1, Перница 54 — 1:1, Прохазка 83 — 2:1.