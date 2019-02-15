Сборино и Черышев принесли «Валенсии» победу над «Селтиком»

Лондон, , 00:52 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Селтик» и «Валенсия» на стадионе «Селтик Парк» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой «летучих мышей».

Под занавес первой половины нападающий сборной России Денис Черышев открыл счет, замкнув передачу Рубена Собрино — 0:1. В дебюте второго тайма Собрино отметился забитым мячом — 0:2. Ассист на свой счет записал Черышев.

Статистика матча («Селтик"/"Валенсия»)

Удары 4/5

Удары в створ ворот 2/5

Процент владения мячом 64%/36%

Нарушения правил 9/5

Поданные угловые 2/5

Стартовые составы команд на матч:

«Селтик»: Бейн, Толян, Исагирре, Шимунович, Браун, Бойата, Синклер, Кристи, Макгрегор, Форрест, Берк.

«Валенсия»: Нето, Дьякаби, Лато, Пиччини, Гарай, Кондогбья, Солер, Парехо, Васс, Черышев, Собрино.

Главный арбитр матча: Овидиу Хацеган.

Желтые карточки: Берк — 82, Кондогбья — 82, Толян — 87.

Голы: Черышев 42 — 0:1, Собрино 49 — 0:2.