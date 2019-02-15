«Челси» одержал победу над «Мальме» в матче Лиги Европы

Лондон, , 00:51 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Мальме» и «Челси» на стадионе «Шведбанк» был разыгран первый матч 1/16 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой «пенсионеров».

Первый мяч на 30-й минуте матча забил плеймейкер сборной Англии Росс Баркли после передачи Педро — 0:1. Этот мяч стал первым для полузащитник в рамках еврокубков. В дебюте второго тайма Оливье Жиру удвоил преимущество гостей — 0:2. В конце матча Андрес Кристиансен забил «гол престижа» — 1:2.

Статистика матча («Мальме"/"Челси»)

Удары 4/10

Удары в створ ворот 2/6

Процент владения мячом 35%/65%

Нарушения правил 18/9

Поданные угловые 8/5

Стартовые составы команд на матч:

«Мальме»: Далин, Сафари, Бенгтссон, Нильсен, Виннхейм, Риекс, Баширу, Траустасон, Кристиансен, Розенберг, Антонссон.

«Челси»: Кепа, Кристенсен, Аспиликуэта, Луис, Эмерсон, Жоржиньо, Баркли, Ковачич, Педро, Виллиан, Жиру.

Главный арбитр матча: Алексей Кульбаков.

Голы: Баркли 30 — 0:1, Жиру 58 — 0:2, Кристиансен 80 — 1:2.