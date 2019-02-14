«Олимпиакос» упустил победу над киевским «Динамо»

Афины , 14 февраля 2019, 23:12 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Олимпиакос» и «Динамо» (Киев) на стадионе «Георгиос Караискакис» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:2.
Первый мяч в дебюте матча забил 25-летний египетский форвард Ахмед Хассан — 1:0. Через 19 минут Виталий Буяльский восстановил равновесие в счете — 1:1. Под занавес тайма Жиль Диаш вновь вывел греческий коллектив вперед — 2:1. В конце матча Беньямин Вербич спас «Динамо» от поражения — 2:2.
Статистика матча («Олимпиакос"/"Динамо»)
Удары 7/6
Удары в створ ворот ¾
Процент владения мячом 47%/53%
Нарушения правил 17/11
Поданные угловые 0/2
Стартовые составы команд на матч:
«Олимпиакос»: Са, Мерия, Цимикас, Вукович, Сиссе, Камара, Фортунис, Гильерме, Диаш, Каштелу, Хассан.
«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Шабанов, Кендзера, Шепелев, Шапарекнко, Вербич, Сол, Цыганков, Буяльский.
Главный арбитр матча: Крейг Поусон.
Желтые карточки: Камара — 32, Каштелу — 58, Вербич — 74, Кендзера — 90.
Голы: Хассан 9 — 1:0, Буяльский 28 — 1:1, Диаш 40 — 2:1, Вербич 89 — 2:2.