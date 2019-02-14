«Олимпиакос» упустил победу над киевским «Динамо»

Афины , , 23:12 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Олимпиакос» и «Динамо» (Киев) на стадионе «Георгиос Караискакис» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:2.

Первый мяч в дебюте матча забил 25-летний египетский форвард Ахмед Хассан — 1:0. Через 19 минут Виталий Буяльский восстановил равновесие в счете — 1:1. Под занавес тайма Жиль Диаш вновь вывел греческий коллектив вперед — 2:1. В конце матча Беньямин Вербич спас «Динамо» от поражения — 2:2.

Статистика матча («Олимпиакос"/"Динамо»)

Удары 7/6

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 17/11

Поданные угловые 0/2

Стартовые составы команд на матч:

«Олимпиакос»: Са, Мерия, Цимикас, Вукович, Сиссе, Камара, Фортунис, Гильерме, Диаш, Каштелу, Хассан.

«Динамо»: Бойко, Миколенко, Бурда, Шабанов, Кендзера, Шепелев, Шапарекнко, Вербич, Сол, Цыганков, Буяльский.

Главный арбитр матча: Крейг Поусон.

Желтые карточки: Камара — 32, Каштелу — 58, Вербич — 74, Кендзера — 90.

Голы: Хассан 9 — 1:0, Буяльский 28 — 1:1, Диаш 40 — 2:1, Вербич 89 — 2:2.