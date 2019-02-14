«Краснодар» сдержал натиск «Байера» в первом матче Лиги Европы Спорт Желтые карточки: Перейра – 74, Сулейманов – 79 Краснодар, , 23:07 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Краснодар» и «Байер-04» на стадионе «Краснодар» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон. Статистика матча («Краснодар"/"Байер») Удары 9/15 Удары в створ ворот 4/3 Процент владения мячом 33%/67% Нарушения правил 8/8 Поданные угловые 1/8 Стартовые составы команд на матч: «Байер»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Петров, Ольссон, Перейра, Каборе, Масиэл, Класон, Игнатьев. «Краснодар»: Градецки, Та, Бендер, Венделл, Вайзер, Брандт, Арангис, Хавец, Бейли, Фолланд, Беллараби. Главный арбитр матча: Давиде Масса. Желтые карточки: Перейра — 74, Сулейманов — 79.

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