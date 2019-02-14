«Краснодар» сдержал натиск «Байера» в первом матче Лиги Европы

Краснодар, 14 февраля 2019, 23:07 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Краснодар» и «Байер-04» на стадионе «Краснодар» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.
Статистика матча («Краснодар"/"Байер»)
Удары 9/15
Удары в створ ворот 4/3
Процент владения мячом 33%/67%
Нарушения правил 8/8
Поданные угловые 1/8
Стартовые составы команд на матч:
«Байер»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Петров, Ольссон, Перейра, Каборе, Масиэл, Класон, Игнатьев.
«Краснодар»: Градецки, Та, Бендер, Венделл, Вайзер, Брандт, Арангис, Хавец, Бейли, Фолланд, Беллараби.
Главный арбитр матча: Давиде Масса.
Желтые карточки: Перейра — 74, Сулейманов — 79.