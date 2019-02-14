Четверг, 14 Февраля 2019 года
23:07:47 МСК

«Краснодар» сдержал натиск «Байера» в первом матче Лиги Европы

Спорт

Желтые карточки: Перейра – 74, Сулейманов – 79

Краснодар, 14 февраля 2019, 23:07 — REGNUM  14 февраля между коллективами «Краснодар» и «Байер-04» на стадионе «Краснодар» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон.

Статистика матча («Краснодар"/"Байер»)

Удары 9/15

Удары в створ ворот 4/3

Процент владения мячом 33%/67%

Нарушения правил 8/8

Поданные угловые 1/8

Стартовые составы команд на матч:

«Байер»: Крицюк, Мартынович, Спаич, Стоцкий, Петров, Ольссон, Перейра, Каборе, Масиэл, Класон, Игнатьев.

«Краснодар»: Градецки, Та, Бендер, Венделл, Вайзер, Брандт, Арангис, Хавец, Бейли, Фолланд, Беллараби.

Главный арбитр матча: Давиде Масса.

Желтые карточки: Перейра — 74, Сулейманов — 79.

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