«Генк» и «Славия» голов не забили

Прага, 14 февраля 2019, 23:02 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Славия Прага» и «Генк» на стадионе «Эден Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось нулевой ничьей.
Статистика матча («Славия"/"Генк»)
Удары 16/6
Удары в створ ворот 5/3
Процент владения мячом 43%/57%
Нарушения правил 13/10
Поданные угловые 2/4
Стартовые составы команд на матч:
«Славия»: Коларж, Цоуфаль, Нгади-Нгаджи, Кудела, Борил, Змргал, Гушбауэр, Стох, Соучек, Шевчик, Шкода.
«Генк»: Вукович, Де Норре, Деваст, Аиду, Малиновский, Хейнен, Фиолич, Самата, Троссард, Ндонгала.
Главный арбитр матча: Андрис Трейманис.
Желтые карточки: Хейнен — 26, Нгади-Нгаджи — 41, Малиновский — 44, Кудела — 48, Борил — 70, Самата — 89.