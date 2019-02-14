«Ренн» и «Бетис» устроили голевое шоу

Рен, Франция, , 23:00 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Ренн» и «Бетис» на стадионе «Роазон Парк» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось боевой ничьей 3:3.

В дебюте матча Адриен Юну открыл счет, замкнув передачу Мехди Зеффане — 1:0. Через 8 минут Хави Гарсия отличился автоголом — 2:0. На 32-й минуте арендованный из «Пари Сен-Жермен» Джованни Ло Чельсо вернул гостей в игру — 2:1. В конце тайма Хатем Бен Арфа увеличил разрыв, реализовав пенальти — 3:1. На 62-й минуте бразильский центральный защитник Сидней вновь сократил отставание до минимума — 3:2. В конце матча Диего Лаинес Лейва спас «Бетис» от поражения в первом матче — 3:3.

Статистика матча («Ренн"/"Бетис»)

Удары 6/15

Удары в створ ворот 5/10

Процент владения мячом 27%/73%

Нарушения правил 10/9

Поданные угловые 3/8

Стартовые составы команд на матч:

«Ренн»: Коубек, Зеффане, Да Сильва, Мешер, Траоре, Сарр, Гренье, Андре, Юну, Ньянг, Бен Арфа.

«Бетис»: Роблес, Гарсия, Сидней, Манди, Каналес, Карвалью, Хоакин, Гуардадо, Фирпо, Ло Чельсо, Морон.

Главный арбитр матча: Тасос Сидиропулос.

Желтые карточки: Фирпо — 16, Андре — 31, Да Сильва — 33, Траоре — 63, Ло Чельсо — 74.

Голы: Юну 2 — 1:0, Гарсия (авг) 10 — 2:0, Ло Чельсо 32 — 2:1, Бен Арфа (пен) 45 — 3:1, Сидней 62 — 3:2, Лейва 90 — 3:3.