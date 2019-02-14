Мартинес принес «Интеру» победу над «Рапидом»

Вена, 14 февраля 2019, 22:56 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Рапид Вена» и «Интер» на стадионе «Альянц» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой подопечных Лучано Спалетти.
Единственный мяч на 39-й минуте забил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, реализовав пенальти — 0:1.
Статистика матча («Рапид"/"Интер»)
Удары 4/13
Удары в створ ворот 1/3
Процент владения мячом 31%/69%
Нарушения правил 11/10
Поданные угловые 3/3
Стартовые составы команд на матч:
«Рапид»: Штребингер, Болинголи-Мбомбо, Зоннляйтнер, Потцманн, Хофман, Шваб, Граховац, Турнвальд, Любичич, Иван, Бериша.
«Интер»: Ханданович, де Врей, Асамоа, Соареш, Миранда, Весино, Наингголан, Политано, Валеро, Перишич, Мартинес.
Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.
Желтые карточки: Зоннляйтнер — 14, Хофман — 52, Соареш — 82, Потцман — 84, Д’Амброзио — 85, Кандрева — 86.
Голы: Мартинес (пен) 39 — 0:1.