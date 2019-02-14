Мартинес принес «Интеру» победу над «Рапидом» Спорт Единственный мяч на 39-й минуте забил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, реализовав пенальти – 0:1 Вена, , 22:56 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Рапид Вена» и «Интер» на стадионе «Альянц» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой подопечных Лучано Спалетти. Единственный мяч на 39-й минуте забил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, реализовав пенальти — 0:1. Статистика матча («Рапид"/"Интер») Удары 4/13 Удары в створ ворот 1/3 Процент владения мячом 31%/69% Нарушения правил 11/10 Поданные угловые 3/3 Стартовые составы команд на матч: «Рапид»: Штребингер, Болинголи-Мбомбо, Зоннляйтнер, Потцманн, Хофман, Шваб, Граховац, Турнвальд, Любичич, Иван, Бериша. «Интер»: Ханданович, де Врей, Асамоа, Соареш, Миранда, Весино, Наингголан, Политано, Валеро, Перишич, Мартинес. Главный арбитр матча: Тобиас Штилер. Желтые карточки: Зоннляйтнер — 14, Хофман — 52, Соареш — 82, Потцман — 84, Д’Амброзио — 85, Кандрева — 86. Голы: Мартинес (пен) 39 — 0:1.

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