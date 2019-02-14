Четверг, 14 Февраля 2019 года
22:56:41 МСК

Мартинес принес «Интеру» победу над «Рапидом»

Спорт

Единственный мяч на 39-й минуте забил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, реализовав пенальти – 0:1

Вена, 14 февраля 2019, 22:56 — REGNUM  14 февраля между коллективами «Рапид Вена» и «Интер» на стадионе «Альянц» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой подопечных Лучано Спалетти.

Единственный мяч на 39-й минуте забил аргентинский форвард Лаутаро Мартинес, реализовав пенальти — 0:1.

Статистика матча («Рапид"/"Интер»)

Удары 4/13

Удары в створ ворот 1/3

Процент владения мячом 31%/69%

Нарушения правил 11/10

Поданные угловые 3/3

Стартовые составы команд на матч:

«Рапид»: Штребингер, Болинголи-Мбомбо, Зоннляйтнер, Потцманн, Хофман, Шваб, Граховац, Турнвальд, Любичич, Иван, Бериша.

«Интер»: Ханданович, де Врей, Асамоа, Соареш, Миранда, Весино, Наингголан, Политано, Валеро, Перишич, Мартинес.

Главный арбитр матча: Тобиас Штилер.

Желтые карточки: Зоннляйтнер — 14, Хофман — 52, Соареш — 82, Потцман — 84, Д’Амброзио — 85, Кандрева — 86.

Голы: Мартинес (пен) 39 — 0:1.

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