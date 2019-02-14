«Бенфика» начала противостояние с «Галатасараем» с победы

Анкара, , 22:54 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Галатасарай» и «Бенфика» на стадионе «Тюрк Телеком Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

На 27-й минуте Эдуардо Сальвио открыл счет ударом с пенальти — 0:1. В дебюте второй половины Мбайе Дианье вернул турецкий коллектив в игру — 1:1. Через 10 минут Харис Сеферович вновь вывел гостей вперед — 1:2.

Статистика матча («Галатасарай"/"Бенфика»)

Удары 11/15

Удары в створ ворот 3/6

Процент владения мячом 66%/34%

Нарушения правил 14/11

Поданные угловые 6/3

Стартовые составы команд на матч:

«Галатасарай»: Муслера, Линнес, Луйиндама, Маркус, Нагатомо, Беланда, Фернандо, Ндиайе, Онйекуру, Фегули, Дианье.

«Бенфика»: Влаходимос, Диас, Коршья, Рибейро, Серви, Феррейра, Сальвио, Флорентино, Фернандеш, Феликс, Сеферович.

Главный арбитр матча: Хесус Гил.

Желтые карточки: Фернандо — 40, Фернандеш — 41, Ндиайе — 50, Габриэл — 53, Нагатомо — 70, Феликс — 90.

Голы: Сальвио (пен) 27 — 0:1, Дианье 54 — 1:1, Сеферович 64 — 1:2.