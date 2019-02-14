«Лацио» потерпел поражение от «Севильи» в первом матче ЛЕ Спорт На 22-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер открыл счет – 0:1 Рим, , 22:52 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Лацио» и «Севилья» на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей. На 22-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер открыл счет — 0:1. Статистика матча («Лацио"/"Севилья») Удары 7/14 Удары в створ ворот ½ Процент владения мячом 47%/53% Нарушения правил 18/13 Поданные угловые 1/5 Стартовые составы команд на матч: «Лацио»: Стракоша, Баштуш, Раду, Ачерби, Лейва, Альберто, Пароло, Лулич, Марушич, Корреа, Кайседо. «Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Меркадо, Банега, Навас, Сарабия, Эскудеро, Васкес, Бен-Йеддер, Силва. Главный арбитр матча: Славко Винчич. Желтые карточки: Раду — 31, Банега — 44, Корреа — 60, Меркадо — 90, Ачерби — 90. Голы: Бен-Йеддер 22 — 0:1.

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