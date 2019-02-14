«Лацио» потерпел поражение от «Севильи» в первом матче ЛЕ

Рим, 14 февраля 2019, 22:52 — REGNUM 14 февраля между коллективами «Лацио» и «Севилья» на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.
На 22-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер открыл счет — 0:1.
Статистика матча («Лацио"/"Севилья»)
Удары 7/14
Удары в створ ворот ½
Процент владения мячом 47%/53%
Нарушения правил 18/13
Поданные угловые 1/5
Стартовые составы команд на матч:
«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Раду, Ачерби, Лейва, Альберто, Пароло, Лулич, Марушич, Корреа, Кайседо.
«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Меркадо, Банега, Навас, Сарабия, Эскудеро, Васкес, Бен-Йеддер, Силва.
Главный арбитр матча: Славко Винчич.
Желтые карточки: Раду — 31, Банега — 44, Корреа — 60, Меркадо — 90, Ачерби — 90.
Голы: Бен-Йеддер 22 — 0:1.