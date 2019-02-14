Четверг, 14 Февраля 2019 года
22:52:24 МСК

«Лацио» потерпел поражение от «Севильи» в первом матче ЛЕ

Спорт

На 22-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер открыл счет – 0:1

Рим, 14 февраля 2019, 22:52 — REGNUM  14 февраля между коллективами «Лацио» и «Севилья» на стадионе «Стадио Олимпико» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось победой гостей.

На 22-й минуте скоростной французский форвард Виссам Бен-Йеддер открыл счет — 0:1.

Статистика матча («Лацио"/"Севилья»)

Удары 7/14

Удары в створ ворот ½

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 18/13

Поданные угловые 1/5

Стартовые составы команд на матч:

«Лацио»: Стракоша, Баштуш, Раду, Ачерби, Лейва, Альберто, Пароло, Лулич, Марушич, Корреа, Кайседо.

«Севилья»: Вацлик, Гомес, Кьер, Меркадо, Банега, Навас, Сарабия, Эскудеро, Васкес, Бен-Йеддер, Силва.

Главный арбитр матча: Славко Винчич.

Желтые карточки: Раду — 31, Банега — 44, Корреа — 60, Меркадо — 90, Ачерби — 90.

Голы: Бен-Йеддер 22 — 0:1.

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