«БАТЭ» одержал сенсационную победу над лондонским «Арсеналом» Спорт Единственный мяч в конце первой половины забил центральный полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун – 1:0 Минск, , 22:48 — REGNUM 14 февраля между коллективами «БАТЭ» и «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой хозяев. Единственный мяч в конце первой половины забил центральный полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун — 1:0. Статистика матча («БАТЭ"/"Арсенал») Удары 6/12 Удары в створ ворот 3/3 Процент владения мячом 29%/71% Нарушения правил 11/6 Поданные угловые 3/12 Стартовые составы команд на матч: «БАТЭ»: Щербицкий, Филипович, Риос, Филипенко, Волков, Драгун, Глеб, Бага, Скавыш, Стасевич, Милич. «Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Колашинац, Мхитарян, Ляказетт, Айуоби. Главный арбитр матча: Срдан Йованович. Желтые карточки: Джака — 9, Дубажич — 71. Красные карточки: Ляказетт — 85. Голы: Драгун 45 — 1:0.

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