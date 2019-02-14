Четверг, 14 Февраля 2019 года
22:48:30 МСК

«БАТЭ» одержал сенсационную победу над лондонским «Арсеналом»

Спорт

Единственный мяч в конце первой половины забил центральный полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун – 1:0

Минск, 14 февраля 2019, 22:48 — REGNUM  14 февраля между коллективами «БАТЭ» и «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой хозяев.

Единственный мяч в конце первой половины забил центральный полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун — 1:0.

Статистика матча («БАТЭ"/"Арсенал»)

Удары 6/12

Удары в створ ворот 3/3

Процент владения мячом 29%/71%

Нарушения правил 11/6

Поданные угловые 3/12

Стартовые составы команд на матч:

«БАТЭ»: Щербицкий, Филипович, Риос, Филипенко, Волков, Драгун, Глеб, Бага, Скавыш, Стасевич, Милич.

«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Колашинац, Мхитарян, Ляказетт, Айуоби.

Главный арбитр матча: Срдан Йованович.

Желтые карточки: Джака — 9, Дубажич — 71.

Красные карточки: Ляказетт — 85.

Голы: Драгун 45 — 1:0.

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