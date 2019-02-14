«БАТЭ» одержал сенсационную победу над лондонским «Арсеналом»

Минск, 14 февраля 2019, 22:48 — REGNUM 14 февраля между коллективами «БАТЭ» и «Арсенал» на стадионе «Борисов-Арена» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Европы 2018/19. Противостояние завершилось сенсационной победой хозяев.
Единственный мяч в конце первой половины забил центральный полузащитник сборной Белоруссии Станислав Драгун — 1:0.
Статистика матча («БАТЭ"/"Арсенал»)
Удары 6/12
Удары в створ ворот 3/3
Процент владения мячом 29%/71%
Нарушения правил 11/6
Поданные угловые 3/12
Стартовые составы команд на матч:
«БАТЭ»: Щербицкий, Филипович, Риос, Филипенко, Волков, Драгун, Глеб, Бага, Скавыш, Стасевич, Милич.
«Арсенал»: Чех, Косельни, Монреаль, Мустафи, Мэйтленд-Найлз, Гендузи, Джака, Колашинац, Мхитарян, Ляказетт, Айуоби.
Главный арбитр матча: Срдан Йованович.
Желтые карточки: Джака — 9, Дубажич — 71.
Красные карточки: Ляказетт — 85.
Голы: Драгун 45 — 1:0.