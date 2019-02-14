Киберспорт признали официальной профессией в Китае

Пекин, , 18:24 — REGNUM Китайское министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения официально признало 15 новых профессий. Среди них — киберспортивный оператор и киберспортивный профессионал, сообщает gamesindustry.biz.

По мнению министерства, оператор — это организатор киберспортивных мероприятий или менеджер, а профессионал — непосредственно игрок и аналитик, принимающий участие в соревнованиях по компьютерному спорту. Также в категории «профессионал» упоминается понятие «бустинга» — прокачки игровых аккаунтов за деньги. Пока неясно, как китайское правительство отнесётся к такому решению, поскольку бустинг запрещен многими игровыми компаниями.

Киберспорт получает всё большее признание в мире. Так, в России появилась возможность получать профильное образование в области компьютерного спорта. Например, кафедра «Теории и методики компьютерного спорта и прикладных компьютерных технологий» московского РГУФКСМиТ позволяет молодым людям стать профессиональными игроками и менеджерами киберспортивных команд.

Тем не менее в некоторых странах киберспорт остаётся непонятым. Президент Олимпийской спортивной конфедерации Германии (DOSB) Альфонс Хёрманн заявил, что киберспорта не существует. По его мнению, соревнования по компьютерному спорту не будут включены в программу Олимпийских игр.

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