«Ротор» одержал победу над «Пюником» в Кубке ФНЛ

Никосия, , 16:03 — REGNUM Волгоградский «Ротор» одержал победу над ереванским «Пюником» в матче Кубка Футбольной национальной лиги (ФНЛ), который проходит на Кипре. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Камиль Муллин. При этом «Пюник» завершал матч вдесятером после того, как за две жёлтые карточки с поля был удалён Кристи Марку.

После трёх туров «Ротор» оказался лидером группы, набрав девять очков, а «Пюник» занял третье место с тремя очками. На следующей стадии турнира «Ротор» сыграет с победителем группы В, матч пройдёт 17 февраля.

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