Мамаев сыграл в футбол на поле СИЗО «Бутырка»

Москва, , 15:54 — REGNUM Находящийся в «Бутырке» игрок ФК «Краснодар» Павел Мамаев сыграл в футбол в следственном изоляторе, спортсмен принял участие в матче двух сборных арестантов московского СИЗО. Об этом на своей странице в Instagram написала супруга Мамаева Алана.

https://www.instagram.com/p/Bt3ErIiBHSd/

«Игра продолжается», — написала Алана Мамаева.

Каждая команда состояла из пяти полевых игроков и вратаря, матч проходил на специальном плацу. Мамаев провел по одному тайму по 20 минут за каждую из команд и забил семь мячей. Футболист Александр Кокорин, также находящийся в СИЗО, участие в матче не принял.

Напомним, ранее на неделе Тверской суд Москвы продлил арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева ещё на два месяца — до 8 апреля 2019 года.

Спортсмены проходят обвиняемыми по уголовным делам о хулиганстве и умышленном причинении лёгкого вреда здоровью после драк с их участием в центре Москвы.

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