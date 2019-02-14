«Ахмат» сыграет три товарищеских матча на сборах в Турции

Грозный, , 15:51 — REGNUM Грозненский «Ахмат» проведёт три товарищеских матча во время сборов в турецком Белеке. Об этом 14 февраля сообщается на сайте клуба.

«Ахмат» сыграет 15 февраля с грузинским клубом «Сабуртало», 18 февраля встретится с молдавским «Петрокубом», а в последний день сборов проведёт контрольный матч против минского «Динамо».

Напомним, «Ахмат» занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата России. После 17 туров команда имеет в активе 23 очка.

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