«Амур» одержал победу над «Авангардом»

Хабаровск, , 15:39 — REGNUM Хабаровский «Амур» одержал победу над омским «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2.

В составе «Амура» шайбы забросили нападающие Владислав Ушенин, Данил Файзуллин и Ян Коларж. У «Авангарда» точные броски на счету Виктора Стольберга и Максима Чудинова.

На сегодняшний день «Амур» занимает 23-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 43 очка в 58 матчах. «Авангард» идёт на шестом месте, в активе команды 79 очков в 60 играх.

«Амур» (Хабаровск) — «Авангард» (Омск) — 3:2 (1:0, 2:1, 0:1).

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