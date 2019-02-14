«Адмирал» в домашнем матче разгромил «Салават Юлаев»

Владивосток, , 15:28 — REGNUM Владивостокский «Адмирал» одержал победу над уфимским «Салаватом Юлаевым» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:0.

В составе «Адмирала» шайбы забросили нападающие Кирилл Воронин, Войтех Полак и Константин Глазачев.

На сегодняшний день «Адмирал» занимает 22-е место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 45 очков в 58 матчах. «Салават Юлаев» идёт на 11-м месте, в активе команды 69 очков в 60 играх.

«Адмирал» (Владивосток) — «Салават Юлаев» (Уфа) — 3:0 (3:0, 0:0, 0:0).

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