ВТБ купит контрольный пакет акций «Динамо» за рубль

Москва, , 15:22 — REGNUM Банк ВТБ купит контрольный пакет акций московского футбольного клуба «Динамо» за один рубль. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин, сообщает ТАСС.

«Мы и сейчас «Динамо» полностью финансируем. Мы их за рубль продали, а теперь за рубль купим обратно», — заявил Костин.

Он добавил, что сделка должна состояться в ближайшее время.

Отмечается, что с апреля 2009 года ВТБ был владельцем контрольного пакета акций «Динамо».

В декабре 2016 года клуб был продан за символический один рубль. При этом ВТБ остался спонсором «Динамо». Согласно контракту ВТБ выделяет «Динамо» около 1,8 млрд рублей ежегодно.

Читайте также: В Москве завершена реконструкция стадиона «Динамо»