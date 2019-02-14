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КХЛ назвала самые дорогие стадионы для болельщиков

Спорт

КХЛ посчитала, сколько стоит поход с семьёй на хоккейный матч в разных городах

Москва, 14 февраля 2019, 15:10 — REGNUM  Континентальная хоккейная лига (КХЛ) посчитала, сколько стоит поход с семьёй на хоккейный матч в разных городах. Об этом сообщает «Спорт Бизнес Online».

В ходе исследования было рассчитано, сколько денег нужно семье четырёх человек (двое взрослых и двое детей) для похода на хоккей. В частности, учитывалась стоимость билетов на матч, программки, напитков, еды, а также экипировки клуба.

В результате выяснилось, что самый дорогой хоккей в КХЛ — в Хельсинки на матчах «Йокерита». Чтобы сходить на игру, семье придётся потратить 16 680 рублей.

В России первое место в этом списке занимает ЦСКА — 11 720 рублей. На втором месте — СКА (9980 рублей). Третье место — у нижегородского «Торпедо» (8780 рублей). Далее идёт московское «Динамо» (8320 рублей).

Самый дешёвый поход на хоккей могут позволить себе болельщики нижнекамского «Нефтехимика» (2320 рублей).

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