«Бавария» отказалась от покупки Рабьо из-за требований по зарплате

Мюнхен, Германия, , 14:55 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» отказалась от идеи покупки полузащитника ПСЖ Адриена Рабьо. Об этом сообщает Kicker.

Отмечается, что руководство мюнхенского клуба рассматривало возможность приглашения игрока. Однако во время переговоров агенты футболиста предъявили чересчур высокие требования по зарплате.

В результате «Бавария» отказалась от приглашения Рабьо.

Добавим, что контракт Рабьо с ПСЖ рассчитан до лета 2019 года. Ранее он отказался продлевать соглашение, из-за чего был отправлен во вторую команду.

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