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Защитник «Анжи» Чансельор перешёл в «Аль-Ахли»

Спорт

Чансельор уже подписал соглашение с катарским клубом

Махачкала, 14 февраля 2019, 14:18 — REGNUM  Защитник «Анжи» и сборной Венесуэлы Джон Чансельор продолжит карьеру в катарском клубе «Аль-Ахли». Об этом сообщается на сайте махачкалинского клуба.

Отмечается, что 27-летний защитник уже подписал соглашение с «Аль-Ахли».

Напомним, Чансельор стал игроком «Анжи» в середине сезона-2017/18. В составе махачкалинского клуба он сыграл 15 матчей в чемпионате России и два — в Кубке страны.

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