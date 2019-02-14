Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Лопетеги: «Перестал спать после увольнения из сборной Испании»

Спорт

«Когда это случилось, я просто перестал спать, всё произошло слишком быстро», — сказал Лопетеги

Мадрид, 14 февраля 2019, 13:58 — REGNUM  Бывший главный тренер «Реала» Хулен Лопетеги заявил, что перестал спать после увольнения из сборной Испании. Об этом сообщает BBC.

«Когда это случилось, я просто перестал спать. Вот я был в России со сборной Испании, затем была внезапная презентация на «Бернабеу», всё произошло слишком быстро», — сказал Лопетеги.

Также он добавил, что поначалу у него в «Реале» дела шли неплохо, однако потом все стало валиться из рук.

Напомним, в июне, за день до начала чемпионата мира в России, Лопетеги был уволен из сборной Испании из-за того, что договорился о контракте с мадридским «Реалом».

В «Реале» он проработал около четырёх месяцев. В октябре его уволили из-за плохих результатов.

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