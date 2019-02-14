Четверг, 14 Февраля 2019 года
13:31:23 МСК

«МЮ» сообщил о смерти тренера, воспитавшего Бекхэма, Гиггза и Скоулза

Спорт

Эрик Харрисон умер в возрасте 81 года

Манчестер, Великобритания, 14 февраля 2019, 13:31 — REGNUM  Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил, что в возрасте 81 года умер бывший тренер молодёжной команды клуба Эрик Харрисон. Об этом сообщается на сайте клуба.

Харрисон работал в «Манчестер Юнайтед» с 1981 года. Под его руководством «МЮ» стал победителем молодёжного чемпионата в 1992 году.

Кроме того, Харрисон тренировал игроков, как Дэвид Бекхэм, Никки Батт, Райан Гиггз и Гари Невилл. Также под его руководством первые шаги в футболе делали Пол Скоулз и Фил Невилл.

В общей сложности Харрисон проработал в «Манчестер Юнайтед» 27 лет.

Читайте также: Умер Гордон Бэнкс — один из лучших вратарей в истории футбола

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить