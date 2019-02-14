«МЮ» сообщил о смерти тренера, воспитавшего Бекхэма, Гиггза и Скоулза

Манчестер, Великобритания, , 13:31 — REGNUM Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» сообщил, что в возрасте 81 года умер бывший тренер молодёжной команды клуба Эрик Харрисон. Об этом сообщается на сайте клуба.

Харрисон работал в «Манчестер Юнайтед» с 1981 года. Под его руководством «МЮ» стал победителем молодёжного чемпионата в 1992 году.

Кроме того, Харрисон тренировал игроков, как Дэвид Бекхэм, Никки Батт, Райан Гиггз и Гари Невилл. Также под его руководством первые шаги в футболе делали Пол Скоулз и Фил Невилл.

В общей сложности Харрисон проработал в «Манчестер Юнайтед» 27 лет.

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