Сахалинцы и легендарные хоккеисты Буре и Бабенко поддержали сборную Кувейта

Южно-Сахалинск, , 12:33 — REGNUM Жители Сахалина и легендарные российские хоккеисты Павел Буре и Юрий Бабенко поддержали детскую сборную Кувейта по хоккею на I Международных играх «Дети Азии», которые проходят на Сахалине. Юные хоккеисты из жаркой страны впервые встали на коньки три недели назад. Они проиграли 4 матча с общим счетом 0:219. Однако сумели покорить зрителей своей настойчивостью. Юным спортсменам вручили медали за волю к победе, а сахалинцы устроили флешмоб в их поддержку, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Воля к победе юных хоккеистов из Кувейта так тронула сахалинцев, что они всячески их поддерживают. Даже в островных социальных сетях запустили хэштег «GoKuwait».

Поддержал команду Кувейта и легенда российского хоккея Павел Буре.

«Молодцы, что занимаются хоккеем, пусть стараются и всё получится. Привет Кувейту», — сказал Павел Буре.

К флешмобу присоединился и тренер сборной России по хоккею, двукратный победитель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Юрий Бабенко.

«Я — бывший профессиональный хоккеист Юрий Бабенко. Это обращение для сборной Кувейта. Хоккей — это настоящий мужской вид спорта. И вы — большие молодцы и умницы, что вышли на этот турнир и провели его до конца. Без поражений не бывает больших побед. Все у вас в будущем будет очень хорошо», — подчеркнул знаменитый спортсмен.

Соревнования для сборной Кувейта уже завершились. Сегодня ребята отбывают домой. Но именно I Международные игры «Дети Азии» стали для них большим стимулом — они намерены и дальше усиленно заниматься хоккеем и планируют обязательно вернуться на «Дети Азии» через несколько лет.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине проходят I Международные игры «Дети Азии». Игры собрали более 3000 юных спортсменов из российских регионов и иностранных государств. После завершения игр на базе созданной инфраструктуры будет открыт Всероссийский детский спортивный лагерь. С такой идеей выступил врио губернатора региона Валерий Лимаренко.