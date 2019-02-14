Четверг, 14 Февраля 2019 года
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«Ростов» расплатился с долгами: клубу разрешили регистрировать новичков

Спорт

Запрет снят

Ростов-на-Дону, 14 февраля 2019, 11:44 — REGNUM  Футбольный клуб «Ростов» получил право регистрировать новичков. Такое решение принял Российский футбольный союз (РФС).

Ранее команда не могла пройти процедуру регистрации «новобранцев» в связи с непогашенной задолженностью перед бывшими игроками. На днях полагающиеся выплаты получили экс-форвард желто-синих Владимир Дядюн и экс-защитник Евгений Макеев.

ИА REGNUM напоминает, что Дядюн провёл в «Ростове» год — с июля 2017 года. Контракт с нападающим был расторгнут в июле 2018 года по соглашению сторон. За жёлто-синих форвард сыграл 17 матчей.

С Макеевым контракт был также расторгнут по соглашению сторон. В составе жёлто-синих он находился год.

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Футбол
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