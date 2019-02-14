«Ростов» расплатился с долгами: клубу разрешили регистрировать новичков

Ростов-на-Дону, , 11:44 — REGNUM Футбольный клуб «Ростов» получил право регистрировать новичков. Такое решение принял Российский футбольный союз (РФС).

Ранее команда не могла пройти процедуру регистрации «новобранцев» в связи с непогашенной задолженностью перед бывшими игроками. На днях полагающиеся выплаты получили экс-форвард желто-синих Владимир Дядюн и экс-защитник Евгений Макеев.

ИА REGNUM напоминает, что Дядюн провёл в «Ростове» год — с июля 2017 года. Контракт с нападающим был расторгнут в июле 2018 года по соглашению сторон. За жёлто-синих форвард сыграл 17 матчей.

С Макеевым контракт был также расторгнут по соглашению сторон. В составе жёлто-синих он находился год.