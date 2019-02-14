Главный тренер «Монако» Жардим дисквалифицирован на один матч

Монако, , 11:25 — REGNUM Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим дисквалифицирован на один матч чемпионата Франции. Об этом сообщается на сайте Лиги 1.

Причиной такого решения стало агрессивное поведение специалиста во время матча французского первенства против «Монпелье». В конце игры Жардим высказал несогласие с решением главного арбитра относительно удаления Жемерсона.

Таким образом, Жардим не сможет находиться на тренерской скамейке в матче с «Лионом», который пройдёт 24 февраля.

Напомним, «Монако» сыграл вничью с «Монпелье» со счётом 2:2. На данный момент монегаски находятся на 18-м месте в турнирной таблице, имея в активе 19 очков.

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