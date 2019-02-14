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Главный тренер сборной Парагвая Осорио покинул свой пост

Спорт

Осорио ушёл из сборной Парагвая спустя всего полгода после назначения

Асунсьон, 14 февраля 2019, 11:04 — REGNUM  Хуан Карлос Осорио покинул пост главного тренера сборной Парагвая. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

Осорио ушёл из сборной Парагвая спустя всего полгода после назначения. Он начал работать с командой в сентябре 2018 года.

По словам тренера, он оставил свой пост по личным причинам, связанным с семьёй.

Напомним, Осорио был главным тренером сборной Мексики с 2015 по 2018 год. По его руководством на чемпионате мира — 2018 мексиканцы дошли до 1/8 финала, где проиграли Бразилии со счётом 0:2.

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