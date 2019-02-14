Защитник «Рубина» Навас объявил о намерении завершить карьеру

Казань, , 10:52 — REGNUM Испанский защитник казанского «Рубина» Сесар Навас объявил о намерении завершить спортивную карьеру. Об этом 14 февраля сообщается на странице клуба в Twitter.

Навас объявил о своём решении в день своего рождения. 14 февраля защитнику исполняется 39 лет.

Напомним, Навас стал игроком «Рубина» в 2009 году. Вместе с командой он стал чемпионом России 2009 года, а также выиграл Кубок России в сезоне 2011/12 и два раза — Суперкубок России в 2010 и 2012 годах.

В 2015 году Навас перешёл в «Ростов», а в 2017 вернулся в «Рубин». В Испании Навас выступал за вторую команду мадридского «Реала», а также «Малагу», «Химнастик» и «Расинг».

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