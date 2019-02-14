«Это позор» — главный тренер «Аякса» об отмене гола в ворота «Реала»

Амстердам, , 10:24 — REGNUM Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг назвал позором отмену гола, забитого его командой в матче с «Реалом». Об этом сообщает издание AS.

«Это позор. Судьи дали нам разные объяснения — офсайд, помеха вратарю. Я видел повтор, но возможно, потребуется ещё посмотреть с другого ракурса», — заявил тен Хаг.

Как сообщало ИА REGNUM, «Реал» одержал победу над «Аяксом» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 2:1.

В первом тайме арбитр встречи Дамир Скомина не засчитал гол защитника «Аякса» Николаса Тальяфико после использования системы видеоповторов. Это был первый случай применения VAR в Лиге чемпионов.

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