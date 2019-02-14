«Анахайм» прервал серию из семи поражений, обыграв «Ванкувер»

Анахайм, США, , 10:03 — REGNUM «Анахайм Дакс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча завершилась со счётом 1:0.

Единственную шайбу в матче забросил нападающий «Анахайма» Якоб Сильверберг в начале первого периода. Таким образом, «Анахайм» прервал серию из семи поражений подряд.

На сегодняшний день «Анахайм» занимает 27-е место в турнирной таблице НХЛ, на счету команды 53 очка в 57 матчах. «Ванкувер» идёт на 20-м месте, в активе команды 57 очков в 58 играх.

«Анахайм Дакс» (Анахайм) — «Ванкувер Кэнакс» (Ванкувер) — 1:0 (1:0, 0:0, 0:0).

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