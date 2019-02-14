«Портленд» обыграл «Голден Стэйт», несмотря на 64 очка Карри и Дюранта

Портленд, США, , 09:36 — REGNUM «Портленд Трэйл Блэйзерс» одержал победу над «Голден Стэйт Уорриорз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:107.

Самыми результативными игроками матча стали Стивен Карри и Кевин Дюрант из «Голден Стэйт», набравшие по 32 очка.

В составе «Портленда» наибольшую результативность показал защитник Дэмьен Лиллард, набравший 29 очков.

На сегодняшний день «Портленд» занимает девятое место в турнирной таблице НБА. «Голден Стэйт» идёт на третьем месте.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» (Портленд) — «Голден Стэйт Уорриорз» (Окленд) — 129:107 (31:33, 33:28, 30:34, 35:12).

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