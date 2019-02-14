Народный выбор: жители Ингушетии сами определили проект нового стадиона

Магас, , 09:35 — REGNUM Народное голосование определило, какой из трех проектов спорткомплекса будут реализовывать в Ингушетии. Ранее этот проект был одобрен президентом РФ Владимиром Путиным. За один из трех предложенных вариантов проголосовало большинство — почти 70% участников голосования.

Об этом рассказал в ходе встречи с заместителями министра спорта РФ Павлом Новиковым и Мариной Томиловой глава Ингушетии Юнус-бек Евкуров. По его словам, жителям республики предложили на выбор три макета, разработанные московским институтом проектирования. Выбранный населением вариант представляет собой полузакрытый стеклянный купол.

Внутри него будут размещены футбольное поле и спортивные поля для других видов спорта, раздевалки для спортсменов, тренировочные помещения, трибуны на 15 тысяч мест и две вип-ложи. На территории стадиона будут находиться кафе, рестораны, а рядом с ним стоянки для автомашин. Подрядчиком на реализацию проекта выбрана компания Аслана Мальсагова.

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Как сообщало ИА REGNUM, вопрос строительства стадиона в Ингушетии поднял летом 2018 года на встрече с президентом РФ глава республики. Евкуров рассказал, что Ингушетия является единственным субъектом РФ, который не имеет своего спортивного комплекса. Путин одобрил идею строительства стадиона. По его поручению из федерального бюджета на него выделили 5 млрд рублей.

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