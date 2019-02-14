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«Денвер» одержал победу над «Сакраменто» в матче НБА

Спорт

Встреча завершилась со счётом 120:118

Денвер, США, 14 февраля 2019, 09:27 — REGNUM  «Денвер Наггетс» одержал победу над «Сакраменто Кингз» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 120:118.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Денвера» Пол Миллсэп, оформивший дабл-дабл из 25 очков и 13 подборов. Кроме того, центровой Никола Йокич сделал трипл-дабл из 20 очков, 18 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Сакраменто» наибольшую результативность показал защитник Бадди Хилдл, набравший 25 очков.

На сегодняшний день «Денвер» занимает четвёртое место в турнирной таблице НБА. «Сакраменто» идёт на 14-м месте.

«Денвер Наггетс» (Денвер) — «Сакраменто Кингз» (Сакраменто) — 120:118 (30:41, 28:28, 35:22, 27:27).

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