Четверг, 14 Февраля 2019 года
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«Торонто» обыграл «Вашингтон» благодаря 44 очкам Сиакама

Спорт

Встреча завершилась со счётом 129:120

Торонто, Канада, 14 февраля 2019, 09:06 — REGNUM  «Торонто Рэпторс» одержал победу над «Вашингтон Уизардс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 129:120.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Торонто» Паскаль Сиакам, оформивший дабл-дабл из 44 очков и 10 подборов.

В составе «Вашингтона» наибольшую результативность показал защитник Брэдли Бил, на счету которого дабл-дабл из 28 очков и 11 результативных передач.

На сегодняшний день «Торонто» занимает третье место в турнирной таблице НБА. «Вашингтон» идёт на 24-м месте.

«Торонто Рэпторс» (Торонто) — «Вашингтон Уизардс» (Вашингтон) — 129:120 (30:26, 29:39, 44:28, 26:27).

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