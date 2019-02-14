Четверг, 14 Февраля 2019 года
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Трипл-дабл Адетокунбо помог «Милуоки» обыграть «Индиану»

Спорт

Встреча завершилась со счётом 106:97

Индианаполис, США, 14 февраля 2019, 08:50 — REGNUM  «Милуоки Бакс» одержал победу над «Индианой Пэйсерс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 106:97.

Самым результативным игроком матча стал форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо, оформивший трипл-дабл из 33 очков, 19 подборов и 11 результативных передач.

В составе «Индианы» наибольшую результативность показал форвард Боян Богданович, который набрал 20 очков.

На сегодняшний день «Милуоки» занимает первое место в турнирной таблице НБА. «Индиана» идёт на шестом месте.

«Индиана Пэйсерс» (Индианаполис) — «Милуоки Бакс» (Милуоки) — 97:106 (18:26, 29:29, 32:21, 18:30).

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