42 очка Хардена не помогли «Хьюстону» в матче с «Миннесотой»

Миннеаполис, США, , 08:40 — REGNUM «Миннесота Тимбервулвз» одержала победу над «Хьюстон Рокетс» в матче регулярного чемпионата НБА. Встреча завершилась со счётом 121:111.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 42 очка.

В составе «Миннесоты» наибольшую результативность показал защитник Джефф Тиг, который оформил дабл-дабл из 27 очков и 12 результативных передач.

На сегодняшний день «Миннесота» занимает 18-е место в турнирной таблице НБА. «Хьюстон» идёт на 10-м месте.

«Миннесота Тимбервулвз» (Миннеаполис) — «Хьюстон Рокетс» (Хьюстон) — 121:111 (28:29, 24:29, 35:26, 34:27).

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