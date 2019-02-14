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«Челси» может купить нападающего «Бенфики» Йовича

Спорт

Предположительно, Йович заменит в «Челси» Оливье Жиру

Лондон, 14 февраля 2019, 08:33 — REGNUM  Лондонский «Челси» может купить нападающего лиссабонской «Бенфики» Луку Йовича. Об этом сообщает Bild.

По информации издания, сумма трансфера 21-летнего сербского форварда может составить €45 млн. Предположительно, Йович заменит в «Челси» Оливье Жиру.

Отметим, что Йович играет в немецком «Айнтрахте» на правах аренды. В нынешнем сезоне он сыграл 19 матчей в Бундеслиге, в которых забил 14 голов и отдал четыре голевые передачи.

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