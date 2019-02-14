France Football признал Льва Яшина лучшим вратарём в истории футбола

Париж, , 08:26 — REGNUM Легендарный вратарь московского «Динамо» и сборной СССР Лев Яшин признан лучшим голкипером в истории футбола по версии издания France Football. Об этом сообщается на сайте издания.

France Football опубликовал список из десяти вратарей, которые, по мнению издания, являются лучшими за всё время. Яшин стал первым в этом рейтинге.

Напомним, Лев Яшин является единственным вратарём, который стал обладателем «Золотого мяча». Он получил этот приз в 196 году.

Список 10 лучших вратарей по версии France Football:

Лев Яшин (СССР) Гордон Бэнкс (Англия) Дино Дзофф (Италия) Джанлуиджи Буффон (Италия) Мануэль Нойер (Германия) Петер Шмейхель (Дания) Зепп Майер (ФРГ) Икер Касильяс (Испания) Эдвин ван дер Сар (Нидерланды) Питер Шилтон (Англия).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 12 февраля умер английский вратарь Гордон Бэнкс. Он скончался на 82-м году жизни. Бэнкс был чемпионом мира по футболу 1966 года и бронзовым призёром чемпионата Европы 1968 года.

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