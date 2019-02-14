УЕФА открыл дисциплинарное дело после матча «Фенербахче» — «Зенит»

Ньон, Швейцария, , 07:55 — REGNUM Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дисциплинарное дело по итогам матча между «Фенербахче» и «Зенитом» в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте организации.

УЕФА усмотрел нарушение со стороны болельщиков турецкого клуба, которые блокировали лестничные проходы на стадионе.

«Зенит», в свою очередь, может быть наказан за использование фанатами пиротехники во время матча, а также за бросание различных предметов на поле.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Зенит» проиграл «Фенербахче» в первом матче 1/16 финала Лиги Европы со счётом 0:1. Ответный матч состоится 21 февраля в Санкт-Петербурге.

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