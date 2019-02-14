Гол в матче Лиги чемпионов «Аякс» — «Реал» впервые отметили при помощи VAR

Амстердам, , 07:44 — REGNUM Футбольный клуб «Аякс» остался без победы в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2018/19 с мадридским «Реалом», хотя удача была так близка. При пока не открытом счёте на 38-й минуте первого тайма голландские футболисты получили возможность пробить угловой.

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В результате мяч в ворота отправил защитник Николас Тальяфико, однако гол засчитан не был. Словенский арбитр Дарио Скомина после просмотра видеоповтора (системы VAR) отменил гол, посчитав, что был офсайд.

https://twitter.com/LfcOkk/status/1095788150599888896

При этом главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг уверен, что офсайда не было.

«Это позор, — цитирует «Спорт-Экспресс» рулевого голландской команды. — Судьи дали разные объяснения. Наш игрок якобы помешал вратарю, и был офсайд. Я видел повтор. Возможно, потребуется еще один с другого ракурса».

Напомним, матч между коллективами «Аякс» и «Реал» состоялся на стадионе «Йохан Кройф Арена» 13 февраля и завершился со счётом 2:1 в пользу мадридского клуба.

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Как сообщало ИА REGNUM, на международном уровне система VAR впервые была использована на Кубке конфедераций — 2017 и чемпионате мира — 2018, которые прошли в России. Также она применяется в национальных чемпионатах Италии, Испании, Германии и других европейских лигах. Изначально планировалось, что видеоповторы в еврокубках появятся с сезона 2019/20. Но УЕФА решил ускорить этот процесс.