Почеттино: второй тайм матча против «Боруссии» был просто фантастическим

Лондон, , 07:42 — REGNUM Второй тайм матча против дортмундской «Боруссии» был просто фантастическим, заявил главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Об этом 14 февраля сообщается на сайте УЕФА.

«У нас немного не получалось играть так, как хотелось, но второй тайм был просто фантастическим», — сказал Почеттино.

Он добавил, что 3:0 — очень хороший результат, но есть ещё второй матч, который пройдёт в Дортмунде, поэтому у команды ещё много работы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Тоттенхэм» разгромил дортмундскую «Боруссию» в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов со счётом 3:0. Ответный матч состоится в Дортмунде 5 марта.

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