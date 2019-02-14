СКА на выезде обыграл «Спартак» в КХЛ

Москва, , 07:20 — REGNUM Санкт-петербургский СКА одержал победу над московским «Спартаком» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 2:0.

В составе СКА шайбы забросили нападающие Ярно Коскиранта и Михаил Мальцев.

На сегодняшний день СКА занимает второе место в турнирной таблице КХЛ, на счету команды 95 очков в 58 матчах. «Спартак» идёт на 12-м месте, в активе команды 64 очка в 59 играх.

«Спартак» (Москва) — СКА (Санкт-Петербург) — 0:2 (0:0, 0:1, 0:1).

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