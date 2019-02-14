«Тоттенхэм» разгромил «Боруссию» в матче 1/8 финала Лиги Чемпионов

Лондон, 14 февраля 2019, 00:52 — REGNUM 13 февраля между коллективами «Тоттенхэм» и «Боруссия» (Дортмунд) на стадионе «Уэмбли» был разыгран первый матч 1/8 финала Лиги Чемпионов 2018/19. Противостояние завершилось крупным поражением «шмелей»
Первый мяч в дебюте второй половины забил форвард «шпор» Сон Хын Мин — 1:0. Голевую передачу на свой счет записал Ян Вертонген. Этот гол стал первым для южнокорейца в рамках Лиги Чемпионов. В конце матча Вертонген отличился забитым мячом — 2:0. Через 3 минуты вышедший на замену Фернандо Льоренте довел счет до разгромного — 3:0.
Статистика матча («Тоттенхэм"/"Боруссия»)
Удары 16/5
Удары в створ ворот 5/5
Процент владения мячом 53%/47%
Нарушения правил 13/4
Поданные угловые 5/1
Стартовые составы команд на матч:
«Тоттенхэм»: Льорис, Алдервейрелд, Санчес, Фойт, Вертонген, Винкс, Сиссоко, Эриксен, Орье, Сон, Моура.
«Боруссия»: Бюрки, Загаду, Диалло, Хакими, Топрак, Делейни, Санчо, Дауд, Пулишич, Витсель, Гетце.
Бригада арбитров: Антонио Матеу Лаос.
Желтые карточки: Орье — 12, Делейни — 54.
Голы: Сон 47 — 1:0, Вертонген 83 — 2:0, Льоренте 86 — 3:0.