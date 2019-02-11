Понедельник, 11 Февраля 2019 года
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В Танзании главу футбольной ассоциации обвиняют в дискриминации

Спорт

Также его обвиняют в разжигании политической ненависти

Дар-эс-Салам, Танзания, 11 февраля 2019, 10:48 — REGNUM  Президент футбольной ассоциации в Танзании (TFF) Уоллос Кариа обвинен в дискриминации оппозиционной партией Танзании CHADEMA, сообщает Восточноафриканское телевидение ЕАtv.

Представители партии CHADEMA обратились к президенту FIFA через Африканскую конфедерацию футбола (САF), предоставив видео-доказательство вины Кариа.

Кариа обвиняется в дискриминации и оскорблении. На заседании TFF Кариа назвал характер некоторых футболистов именем известного оппозиционера в Танзании, имя которого часто мелькает в СМИ. Имя было употреблено в негативном значении как имя нарицательное «характер Тунду Лиссу», что, по мнению оппозиционеров, показало ненависть и дискриминацию по отношению к Тунду Лиссу.

«Кариа не поддерживает права человека, свободу слова, он подстрекает политическую дискриминацию», — говорится в обращении оппозиционеров из партии CHADEMA.

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Футбол
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