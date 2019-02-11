Крымские паралимпийцы начали подготовку к Паралимпийским играм 2020 года

Симферополь, , 09:29 — REGNUM Новость об «условном восстановлении» Параолимпийского комитета России (ПКР) в правах в Международном параолимпийском комитете (МПК) с воодушевлением встретили в Крыму — спортсмены Крымского федерального университета начали подготовку к Паралимпийским играм 2020 года, которые пройдут в Японии. Об этом 11 февраля сообщает пресс-служба вуза.

«Сейчас, в первую очередь, нужно готовиться к классификации, начинать все сначала, ведь они обнулили результаты спортсменов», — пояснила заслуженный тренер России, старший тренер по плаванию «Инваспорта» Ирина Мащенко.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, что МПК принял решение временно лишить ПКР членства в своей организации в августе 2016 года на фоне разразившегося в российском спорте допингового скандала после публикации доклада Макларена.

Для сохранения своего статуса условного членства в международной организации ПКР потребуется соблюдать ряд критериев, среди которых соответствие российского комитета требованиям Всемирного антидопингового кодекса и антидопингового кодекса МПК, осуществление антидопинговой деятельности без внешнего вмешательства, сохранение соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA, покрытие расходов МПК на дополнительное тестирование российских спортсменов до 31 декабря 2022 года. Также ПКР должен предоставлять МПК отчеты о проделанной работе раз в шесть месяцев как минимум до 2022 года.

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