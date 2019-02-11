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Казахстан занял третье место на турнире по тяжелой атлетике в Таиланде

Спорт

Нурлыбек Саменов завоевал «золото» в весовой категории до 81 кг

Бангкок, 11 февраля 2019, 08:38 — REGNUM  Мужская сборная Казахстана заняла третье общекомандное место на международном чемпионате по тяжелой атлетике ЕГАТ, сообщили 10 февраля в пресс-службе Федерации тяжелой атлетики Казахстана.

Так, тяжелоатлет из Казахстана Нурлыбек Саменов занял первое место в весовой категории до 81 кг, подняв в сумме двоеборья 333 кг (153 кг — в рывке и 180 кг — в толчке). В последний день турнира серебряные медали также завоевали Ибрагим Берсанов — в весовой категории до 109 кг и Алихан Шайхидинов — в категории до 102 кг.

Напомним, с 7 по 10 февраля в городе Чиангмай на севере Таиланда прошел международный чемпионат по тяжелой атлетике ЕГАТ, который является квалификационным турниром перед Олимпийскими играми в Токио в 2020 году.

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Тяжелая атлетика
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