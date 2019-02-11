Огонь Универсиады-2019 продолжает путешествовать по Красноярскому краю

Зеленогорск, Красноярский край, , 03:22 — REGNUM Огонь зимней Универсиады 2019 года 9 февраля пронесли по улицам Канска, а сегодня, 11 февраля, этап эстафеты пройдёт в Зеленогорске. Путешествие огня по Красноярскому краю продолжается.

Как сообщили ИА REGNUM в исполнительной дирекции Студенческих игр, в Зеленогорске факелоносцы стартуют в 18:00 (местн.) у музейно-выставочного центра. Финишируют участники на центральной площади около городского Дворца культуры, где будет зажжена городская чаша огня.

Общая протяженность маршрута в Зеленогорске — 2019 метров. Среди факелоносцев — бронзовый призер Олимпийских игр по лыжным гонкам Алёна Сидько, победительница пятого сезона шоу «Голос» Дарья Антонюк, министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев и другие.

Завершится зеленогорский этап эстафеты праздничным концертом. А уже 15 февраля огонь зимней Универсиады-2019 пронесут по Шушенскому.

Как уже сообщало ИА REGNUM, XXIX Всемирная зимняя Универсиада пройдёт со 2 по 12 марта 2019 года в Красноярске. Эстафета огня Студенческих игр стартовала 20 сентября 2018 года в итальянском Турине. В ходе российского этапа эстафеты огонь побывал в 21 городе.

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