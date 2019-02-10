«Лос-Анджелес Клипперс» отчислили Бизли из команды

Лос-Анджелес, США, , 15:54 — REGNUM Руководство баскетбольного клуба НБА «Лос-Анджелес Клипперс» решило отчислить из своего состава нападающего Майкла Бизли, сообщает 10 февраля официальный сайт команды.

Бизли стал игроком «Клипперс» три дня назад, когда его выменяли у «Лос-Анджелес Лэйкерс». «Лэйкерс» отправили вместе с Бизли в «Клипперс» хорватского центрового Ивицу Зубаца, а взамен получили центрового Майка Мускалу.

Отметим, Майкл Бизли сыграл в текущем сезоне НБА в 26 матчах и набирал в них в среднем по 7,0 очков, делая 2,3 подбора и 1,0 результативные передачи за 10,7 минут игрового времени. Ранее 30-летний игрок выступал за такие клубы как «Майами Хит», «Милуоки Бакс», «Миннесота Тимбервулвз», «Нью-Йорк Никс», «Финикс Санз» и «Хьюстон Рокетс».