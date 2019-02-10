На ватерполистов сербской «Црвены звезды» напали хорватские хулиганы

Сплит, Хорватия, , 15:28 — REGNUM Ватерполисты сербского клуба «Црвена звезда» подверглись нападению со стороны хулиганов из Хорватии перед матчем с местной командой «Морнар», сообщает 10 февраля портал Slobodna Dalmacija.

По сообщению портала, нападению подверглись три игрока «Црвены звезды», которые зашли в одно из кафе в Сплите. Символика сербского клуба вызвала агрессию со стороны официанта заведения, а когда ватерполисты попытались сменить кафе, на них напала группа неизвестных людей и стала наносить им побои кусками арматуры и дубинками.

Вратарь сербской команды прыгнул в море с набережной и находился там до прибытия на место происшествия полицейских. При этом часть людей на набережной пыталась помочь спортсмену, а часть выкрикивала антисербские лозунги, ещё два спортсмена убежали. Все три игрока получили травмы в результате данного инцидента.

В итоге матч был отменен на неопределённое время из-за отказа сербской команды играть с «Морнаром» в результате произошедшего. Глава МИД Сербии после данного случая подготовил протестную ноту, которую передаст хорватскому послу в ближайшее время и в которой сербская сторона требует найти зачинщиков происшествия и наказать их.